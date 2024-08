Pieter Sisk et Tibo De Smet éliminés en repêchages du 800m

Pieter Sisk et Tibo De Smet ont été éliminés en repêchages du 800m en athlétisme aux Jeux Olympiques de Paris, jeudi, au Stade France.

Sisk, 24 ans, a terminé troisième de la deuxième série en 1:45.49, à 1 seconde de son récent record personnel (1:44.46 depuis le 25 mai dernier), derrière le Mexicain Jesus Tonatiu Lopez (1:45.13) et l'Espagnol Adrian Ben (1:45.37).

Le premier de chacune des quatre séries et les deux meilleurs chronos restants se qualifient pour les demi-finales, programmées vendredi (11h30). L'Algérien Mohamed Ali Gouaned (1:44.37) et le Norvégien Tobias Gronstad (1:44.57) sont les deux qualifiés au temps. Sisk finit avec le 9e chrono de ces repêchages et De Smet avec le 22e.

Dix-huit athlètes ont déjà décroché leur ticket pour les demies à l'issue des séries, mercredi. Parmi, Eliott Crestan, vainqueur de sa série.

Sisk et De Smet disputaient leurs premiers Jeux.