Pour Kyara Linskens, le jeu rapide et collectif sera déterminant face à l'Espagne

À l'instar d'Elise Ramette, Kyara Linskens s'attendait à défier la France mais la défaite des Bleues dimanche contre l'Australie a envoyé l'Espagne sur le chemin belge. "Je préfère éviter la France devant son public, d'autant qu'elle s'est améliorée depuis l'an dernier et est, selon moi, prétendante à une médaille. L'Espagne n'est pas non plus à sous-estimer."

Pour l'intérieure, la victoire belge en finale de l'Euro 2023, forgée précisément face aux Espagnoles, n'aura aucune incidence. "C'était il y a un an et, en sport, tout peut arriver dans un match. Ce duel s'annonce très physique. On devra jouer rapidement en transition et bien faire tourner la balle", a préfacé celle qui avait été déterminante en finale l'an dernier, compilant 18 points et 15 rebonds.