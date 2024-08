Qualifié en demi-finale du 400 m, Doom s'inquiète de sa pubalgie: "Je souffre beaucoup"

En séries, Doom est arrivé deuxième en contrôlant son rythme alors que les trois premiers étaient qualifiés pour le tour suivant. "Le travail est fait", a réagi l'athlète. "Je voulais juste finir dans les trois premiers et je suis très satisfait". Doom s'inquiète en revanche de sa pubalgie: "Je l'ai sentie beaucoup plus qu'hier pendant l'échauffement, donc je savais que je ne pouvais pas commencer en étant explosif. Ma condition est bonne, je n'étais pas à bout après la course et je me sens bien. Sans partir à fond, un temps de 45.01 est plus que convenable".

Le risque d'aggravation de la blessure de Doom est bien présent, sans être trop grave. "L'inflammation peut s'aggraver, mais je ne peux rien déchirer, ce qui est rassurant" a expliqué l'athlète de 27 ans. "Les médecins disent qu'il n'y a pas de danger à courir, mais je le fais avec des antidouleurs".