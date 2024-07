Red Lions et Red Panthers, les équipes de hockey, ont pris la direction de Paris vendredi

Red Lions et Red Panthers ont embarqué à la gare de Bruxelles-Midi après une courte séance photo. Olav Spahl, le chef de délégation à Paris et Cédric Van Branteghem, le directeur général du Comité olympique et interfédéral belge, ont accompagné les délégations.

Il s'agissait du premier voyage amenant quelques-uns des 165 athlètes (et 15 réservistes) que compose pour le moment la délégation belge. Chaque jour, des Eurostars sont prévus pour les acheminer au fur et à mesure vers Paris où les Jeux se dérouleront jusqu'au 11 août.