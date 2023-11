Septième victoire de suite de Philadelphie

Dans ce choc des extrêmes, entre le premier et le dernier de la conférence Est, les Pistons, portés par Killian Hayes (23 points) ont pris le meilleur départ, menant 33-21 après le premier quart-temps et 56-48 à la pause. Les Sixers ont pris les commandes dans le troisième quart (77-83) et ont prolongé leur série victorieuse. Joel Embiid (33 points, 16 rebonds), Tyrese Maxey (29 points, 11 passes) et Tobias Harris (24 points) ont joué les premiers rôles pour Philaldephie, qui n'a perdu que son match d'ouverture à Milwaukee.

Boston a repris sa marche en avant après deux défaites de rang. Les Celtics ont dominé Brooklyn 121-107. Jaylen Brown a mis 28 points, Jayson Tatum a ajouté 23 points et 10 rebonds. Les Celtics (6 victoires, 2 défaites) sont deuxièmes.