Séquestrée, battue et violée: le témoignage effrayant de la plaignante qui a porté plaine contre 2 joueurs de rugby français

La jeune femme qui a mis en cause deux joueurs de l'équipe de France de rugby, a été violée et "sauvagement battue", affirme son avocate dans des interviews parues mercredi en Argentine.

"Il s'agit d'une femme qui a été sauvagement battue. Les deux hommes se sont livrés à un passage à tabac violent. Elle est dans un très mauvais état, très malmenée, physiquement dévastée", a déclaré Me Natacha Romano au quotidien de Mendoza, El Sol. Le journal La Nacion rapporte une interview donnée à Radio Mitre, où Me Romano dénonce un viol et fustige des "actes aberrants et dégradants".

"Bien que le plus grave de ces crimes soit la violence sexuelle avec accès charnel", la définition judiciaire du viol en Argentine, "la violence avec laquelle ces deux hommes ont agi a été impitoyable", a dit l'avocate évoquant des "blessures physiques". Dans des propos rapportés par le Mendoza Post, Me Romano dit encore : "Le principal coup visible est un coup de poing dans l'oeil, il y a aussi eu plusieurs coups à la tête (...)", a-t-elle ajouté.