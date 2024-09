Sha'Carri Richardson, vice-championne championne olympique du 100m, s'ajoute au plateau

Sha'Carri Richardson, médaillée d'argent du 100m et championne du monde de la distance, participera au Mémorial Van Damme les 13 et 14 septembre au Stade Roi Baudouin de Bruxelles, a annoncé l'organisateur Golazo lundi. L'Américaine "a l'intention de courir à la fois le 100m (vendredi) et le 200m (samedi)", ont précisé les organisateurs dans un communiqué.