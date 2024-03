Ski alpin: Lara Gut-Behrami, surdouée mûrie par les épreuves

Avant de décrocher à 32 ans son deuxième gros globe de cristal, huit ans après le premier, la Suissesse Lara Gut-Behrami a tout connu: une explosion d'ado prodige, scrutée et parfois décriée au pays du ski roi, les blessures et les désillusions, puis la renaissance et la plénitude, sans jamais cesser d'imposer une personnalité bien trempée.

Lara Gut-Behrami remporte sa première course de Coupe du monde à 17 ans avec le super-G de Saint-Moritz en décembre 2008, un an après s'être illustrée dans la descente de la même station en franchissant la ligne sur le dos, décrochant son premier podium malgré une chute spectaculaire. Au même âge, en février 2009, elle s'offre l'argent en descente et en combiné des Mondiaux de Val d'Isère.

Quinze ans plus tard, elle compte huit médailles mondiales (dont deux titres, super-G et géant en 2021), trois olympiques (bronze en descente en 2014, bronze du géant et or du super-G en 2022), 90 podiums dont 45 victoires en Coupe du monde dans quatre disciplines différentes (descente, super-G, géant, combiné), quatre globes du super-G (2014, 2016, 2021, 2023) et désormais un globe en géant (2024) et deux gros globes de cristal (2016 et 2024).

- Caractère volcanique -

Née le 27 avril 1991, "Lara" (à prononcer avec le "r" roulé) grandit dans le canton italophone du Tessin, le plus au sud de la Suisse. Sur le circuit, elle impressionne par son discours précis, sans ambages et polyglotte: elle parle parfaitement l'italien, le français, l'allemand, l'anglais, avec un bonus en espagnol.