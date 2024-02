Ski alpin: Sarrazin chute à l'entraînement et est forfait à Kvitfjell

Ca devait être un des grands rendez-vous de l'hiver: trois semaines après leur dernière confrontation, le génie suisse du ski Marco Odermatt et la révélation française de la saison Cyprien Sarrazin étaient censés se retrouver samedi en Norvège pour en découdre.

Nouvel héros du ski français, Cyprien Sarrazin s'est blessé à l'entraînement vendredi et ne prendra pas le départ samedi de la descente de Kvitfjell (Norvège), l'avant-dernière de la saison, alors qu'il était plus que jamais dans le match pour jouer le globe de la spécialité.

C'est un énorme coup dur pour le skieur du Dévoluy et pour le clan français qui rêvait plus que jamais de remporter le globe de la descente, du jamais vu depuis Luc Alphand en 1997.

"De nouveaux examens sont en cours", a-t-elle ajouté sans donner plus de précisions.

Mais le Français, auteur d'un extraordinaire doublé à Kitzbühel mi-janvier, a subi un "traumatisme au mollet gauche" après une chute vendredi à l'entraînement et est forfait pour le weekend (descente et super-G), a indiqué la Fédération française de ski.

S'il n'avait jamais gagné en descente à l'entame de la saison, "Cyp", 29 ans, partagent depuis fin décembre toutes les victoires dans la discipline reine du ski avec son rival suisse, qui a lui aussi enregistré ses premiers succès dans la spécialité.

Après sept descentes, Odermatt (deux victoires, six podiums dans la spécialité cette saison) est en tête du classement de la discipline avec 516 points, seulement six de plus que le Français (510 points, trois victoires, cinq podiums).

Avec le forfait de Sarrazin, "Odi" a l'occasion de s'assurer le petit globe de la descente dès samedi s'il gagne. Une victoire rapportant 100 points, il serait alors irrattrapable lors des finales à Saalbach en Autriche, et ce même si Sarrazin revient au plus haut niveau d'ici là.