Stephanie Vanden Borre décroche son premier Stick d'Or

Stephanie Vanden Borre a été sacrée meilleure joueuse de hockey de la saison 2023-2024, décrochant le premier Stick d'Or de sa carrière. Dimanche à la Sucrerie, à Wavre, la défenseure du Braxgata a devancé Michelle Struijk et Alix Gerniers, championnes avec La Gantoise.

Celle qui fêtera ses 27 ans samedi prochain avait déjà été élue Espoir féminin de l'année à l'issue de la saison 2016-2017. Après trois présences sur le podium, lors de cette même saison 2016-2017 puis en 2017-2018 et 2021-2022, Vanden Borre a été choisie par ses pairs. En effet, les joueuses de Division Honneur ont pu attribuer 5, 4, 3, 2 et 1 point au top 5 de leur choix, et ce avant la phase finale.

Si Vanden Borre n'a pu empêcher La Gantoise de remporter un quatrième sacre de rang, elle a brillé en championnat. Spécialiste du penalty corner, elle en a converti 15 la saison passée. Ce total lui a permis de partager la 3e place du classement des buteuses, à égalité avec Jill Boon mais derrière Ambre Ballenghien (27) et Astrid Bonami (18).