Tatyana Lebrun, 14e d'un 100m papillon en bonus: "Cela me permet de rester dans le rythme"

"C'est un peu pour cela que je fais le 100 m papillon. Je ne l'aurais pas fait le s'il avait été programmé un autre jour. Mais comme il était programmé entre le 100 m brasse (où elle a pris la 5e place en finale, ndlr) et le 200 m 4 nages cela me permettait de rester dans le rythme. J'espère que cela me permettra d'être meilleure dans le 200 m 4 nages", a commenté la nageuse de Saint-Vith au micro de la RTBF.

Tatyana Lebrun a signé un chrono de 1:16:67 craquant dans les ultimes mètres de sa deuxième longueur de bassin. "Sur les premiers 50 mètres j'ai bien tenu et je fais mon meilleur temps au passage. Par rapport à ça je suis très contente. Après il me manque les 10 ou 15 derniers mètres, on le sait tous très bien et cela se voit très bien à l'image. Je suis quand même déçue parce que j'aurais voulu améliorer mon temps. Parce qu'on s'entraîne dur pour toujours s'améliorer mais bon ce n'est pas grave".