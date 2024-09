Tatyana Lebrun éliminée en séries sur 100 m papillon

Alignée dans la première des deux séries, Lebrun a terminé à la 7e et dernière place en 1:16.67 La nageuse de Saint-Vith a fini avec le 14e et dernier temps des engagées, insuffisant donc pour finir dans le top 8 et se qualifier pour la finale prévue mardi à 17h44. La Britannique Faye Rogers a réalisé le meilleur temps des séries en 1:05.92

Lebrun avait aussi participé au 100 m brasse dans la catégorie SB9, prenant la 5e place. Elle fait ainsi mieux qu'à Tokyo où elle avait terminé 11e. Elle disputera encore à Paris le 200m 4 nage SM10 samedi.