Teddy Riner décroche un 3e titre individuel +100 kg

Le Français Teddy Riner (IJF 7) a décroché un troisième titre de champion olympique des plus de 100 kilos en judo, vendredi, aux Jeux de Paris. Riner, dernier relayeur de la flamme olympique avec Marie-José Perec, a battu en finale le Sud-Coréen Kim Minjong (IJF 1) sur ippon après 3:44 de combat, faisant exploser la Champ-de-Mars Arena.

Riner, 35 ans, avait été sacré en individuel à Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016. A Pékin 2008 et Tokyo 2021, il avait pris le bronze. Le Français est le deuxième judoka de l'histoire à remporter trois médailles d'or en individuel aux Jeux, après le Japonais Tadahiro Nomura, champion olympique des -60 kilos en 1996, 2000 et 2004. Riner avait aussi décroché la médaille d'or par équipes mixtes en 2021 à Tokyo lors de la première apparition de cette épreuve aux Jeux.

Le Français compte pas moins de 11 titres mondiaux et 5 titres européens à son palmarès.