Terrible déception pour Noor Vidts: elle ne pourra pas défendre son titre mondial

Double championne du monde au pentathlon, Noor Vidts ne défendra pas son titre aux Mondiaux de Nankin en Chine du 21 au 23 mars, a annoncé son agence de management lundi dans un communiqué.

"Une blessure au bassin dont elle souffre depuis plusieurs semaines a retardé son entraînement et elle ne sera pas en mesure de défendre son titre", justifie le communiqué. "C'est une douleur chronique à l'arrière du bassin depuis la préparation de sa saison en salle. Il a fallu un certain temps pour en trouver la cause exacte, mais la blessure a ensuite été correctement traitée et elle se porte aujourd'hui sensiblement mieux. Mais Noor a pris du retard à l'entraînement et n'est actuellement pas prête à prendre part à la compétition dans des conditions optimales. Elle a donc décidé, en concertation avec son entraîneur Fernando Oliva et le personnel médical, qu'il n'était pas judicieux de se rendre en Chine".