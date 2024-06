Thomas Detry recule au 45e rang au Memorial Tournament

Thomas Detry a perdu 19 places et est désormais 45e du Memorial Tournament, tournoi de golf du PGA Tour doté de 20 millions de dollars, à l'issue du deuxième tour, vendredi, sur le parcours de Muirfield Village à Dublin (Ohio).

Le Bruxellois, 31 ans, a rendu une carte de 76, quatre au-dessus du par, après cinq bogeys, dont deux aux deux premiers trous, pour un seul birdie. Avec son total de 148, quatre au-dessus du par, il parvient tout de même à passer le cut.

Detry compte 13 coups de plus que Scottie Scheffler. L'Américain a creusé l'écart en tête et possède trois coups d'avance sur le Norvégien Viktor Hovland, tenant du titre, et le Canadien Adam Hadwin.