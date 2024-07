Tine Magnus avant ses premiers Jeux: "Tout est nouveau pour moi et c'est déjà beaucoup"

Des trois cavalières de l'équipe belge du concours complet, Tine Magnus est certainement la plus impressionnée. Logique aussi pour cette cavalière de 32 ans qui combine son métier dans la ferme de ses parents et qui va disputer sa "première vraie grande compétition internationale", a-t-elle avoué samedi à Arville lors d'une rencontre avec la presse, même si elle a participé à l'Euro à Le Pin du Haras l'an dernier où la Belgique, 7e, a conquis sa qualification olympique.

A l'approche des JO de Paris, Tine Magnus sent l'effervescence monter. "Tout cela est nouveau pour moi et c'est déjà beaucoup", a-t-elle lancé, elle qui montera Dia van het Lichtervelde dans les jardins du Château du Versailles pour les épreuves de dressage le 27 juillet, de cross le 28 juillet et de saut d'obstacles le 29 juillet, les trois disciplines composant le concours complet.

"Tout se passe bien, avec Dia aussi. Nous sommes bien préparés et en forme", en atteste une victoire dans un CCI4* en Pologne cette année. Lara (De Liedekerke-Meier) a gagné un 5 étoiles, et est 4e mondiale, Karin (Donckers) participe aux Jeux pour la 7e fois et apporte une expérience énorme. Un top 8 est possible. Maintenant tout peut se passer avec la règle des trois cavaliers. Chaque pays a ses propres soucis au niveau de ses membres. Nous aussi avec le forfait de Cyril (Gavrilovic, réserviste). Le cross est très important, mais je suis confiante et j'ai confiance en Dia, que je monte depuis cinq ans". Cette jument de 10 ans a franchi toutes les étapes, "dans les compétitions pour chevaux de 5 puis 6, 7 ans, et 10 ans, sa progression a été linéaire. Nous avons encore un test de dressage demain (dimanche) puis direction Paris mardi soir."