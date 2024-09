Top 14: le dernier essai de la finale contre l'UBB, symbole de "l'état d'esprit" toulousain

Partager:

Christophe SIMON "On ne voulait pas que le match s'arrête": Toulouse et Bordeaux-Bègles se retrouvent dimanche en clôture de la 4e journée de Top 14 trois mois après leur finale à sens unique (59-3) et un dernier essai improbable, reflet de "l'état d'esprit" rouge et noir. La sirène avait retenti depuis plus d'une minute dans les travées incandescentes du stade Vélodrome et les Toulousains tenaient déjà, de loin, le plus gros écart de l'histoire en finale du championnat.

Ils auraient pu tranquillement sortir le ballon, laisser éclater leur joie et mettre un terme au supplice de leur adversaire, mais ils ont préféré tenter une ultime "relance du parking", conclue une centaine de mètres plus loin par Ange Capuozzo. "On savait que le match était terminé après l'essai de David Ainu'u (à la 79e minute)", raconte à l'AFP Peato Mauvaka, à l'origine de l'action. "En se replaçant pour le renvoi, je demande à Thomas Ramos (passé capitaine) si on va en touche ou si on continue à jouer. Il m'a dit qu'on continuait à jouer, pour le bien du rugby". NICOLAS TUCAT Servi dans son propre en-but, le talonneur international accélère sous les poteaux. Il casse un plaquage et passe après contact, chose rare, à l'autre talonneur toulousain, Julien Marchand, à son tour relayé par Paul Graou et Capuozzo, qui se joue de Damian Penaud pour aller planter en coin le dernier clou dans le cercueil girondin.

Symbole du jeu à la toulousaine, du plaisir que cette génération dorée semble prendre à évoluer ensemble, cet essai a également pu être perçu comme un manque d'indulgence envers des adversaires touchés et résignés, qui avaient déjà largement eu leur compte. "Des gens diront que c'était une humiliation et d'autres que c'était par respect pour eux. Je ne me mets pas dans un camp", répond Mauvaka. "On ne voulait juste pas que le match s'arrête". - "Confiance extraordinaire" - Christophe SIMON "L'idée n'était pas de leur mettre la tête sous l'eau et de les enfoncer encore plus profondément", appuie Clément Poitrenaud, entraîneur des arrières des doubles champions de France en titre. "Ils passaient un bon moment, ce qui n'était certainement pas le cas des Bordelais, et avaient envie que ça dure".