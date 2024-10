Top 14: Toulouse tend l'autre joue chez son voisin castrais

Couverts d'éloges après leur doublé Champions Cup-Top 14 et peut-être un peu trop suffisants à son goût, ses joueurs, piqués dans leur orgueil, ont semblé vouloir lui répondre, mais leurs bonnes intentions dans l'engagement n'auront tenu qu'une mi-temps.

Le Castres Olympique n'a plus perdu dans le derby devant son public de Pierre-Fabre depuis avril 2019 et les mauvaises langues diront que sa saison est d'ores et déjà réussie.

Cette victoire de prestige contre le grand rival confirme surtout sa bonne entame de championnat, dont le club tarnais occupe désormais la troisième place, derrière Bordeaux-Bègles et La Rochelle, en attendant le déplacement de Toulon à Clermont dimanche soir.