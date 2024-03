Toumani Camara muet dans la défaite des Blazers à Chicago

Les Blazers sont d'ores et déjà éliminés de la course aux playoffs avec 19 victoires et 49 défaites pour l'avant-dernière place à l'Ouest.

DeMar Derozan, Nikola Vucevic et Ayo Dosunmu ont combiné 73 points pour assurer la victoire des Bulls. Placés 9e à l'Est avec 34 victoires et 35 défaites, ceux-ci sont proches d'assurer une place en play-in, avec 7,5 matchs d'avance sur les Brooklyn Nets (11e, 26v-42d).

Plus haut dans le classement, la lutte est féroce pour le top 6 directement qualificatif pour les playoffs. Minnesota (2e, 47v-21d) est à l'abri et s'est imposé en Utah (104-114), mais Sacramento avait bien besoin d'une victoire contre les Grizzlies (121-111) pour prendre la 6e place (39v-28d). Domantas Sabonis a été l'homme de la situation pour les Kings avec 25 points, 18 rebonds, 5 assists et 2 contres.

Golden State (10e, 35v-32d) devra probablement se contenter des play-in après sa défaite contre New York (112-119). Les Lakers (9e, 37v-32d) ont quant à eux retrouvé le chemin du succès face à Atlanta (136-105) grâce à leur duo LeBron James (25 points, 10 assists, 7 rebonds) et Anthony Davis (22 points, 15 rebonds, 6 assists).

À l'Est, la hiérarchie a été respectée avec une victoire de Boston contre Detroit (119-94), de Cleveland à Indiana (103-108) et de Philadelphie contre Miami (98-91). Les Celtics dominent (54v-14d), suivi des Bucks (44v-24d) et des Cavaliers (43v-25d). Les Knicks sont 4e (41v-27d), devant le Magic (40v-28d), les Sixers (38v-30d), Indiana (38v-31d) et Miami (37v-31d).