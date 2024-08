Treize Belges à Lima jusqu'à samedi

Treize Belges sont inscrits aux championnats du monde d'athlétisme pour les moins de 20 ans qui débutent mardi à Lima au Pérou, six chez les messieurs, sept côté féminin.

Némo Rase et Zeno Van Neygen disputeront le 110m haies et Simon Jeukenne le 3.000 mètres. Dans les concours, l'on retrouvera Ylio Philtjens à la perche, Ides Verhulst au javelot et Dai Keïta sur le décathlon.

Côté féminin, Steffi De Saegher et Noor Koekelkoren seront en lice sur le 100m haies, Zoë Laureys sur le 400m haies ainsi que Hannah Enkels et Astrid Van Breedam sur 3000m steeple. Lola Lepère sera au concours à la perche et Merel Maes a des ambitions à la hauteur.