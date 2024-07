Vanessa Blockmans impatiente de participer aux Jeux: "Un rêve d'enfant qui se réalise"

Les Red Panthers bouclent actuellement leur préparation sur le sol belge avant de prendre la route de Pairs vendredi. "Les Jeux vont enfin commencer, c'est magnifique. C'est le plus grand événement sportif dans le monde. De plus, c'est à Paris, à un jet de pierre de Belgique. Il y aura les familles et les amis dans le stade, on ne peut pas demander mieux."

Les Panthers auront en tout cas des ambitions élevées à Paris où elles retrouveront les JO pour la première fois depuis Londres en 2012. "Nous débutons contre la Chine et il faudra être directement dans le bain. Nous avons confiance en nos qualités et en nos chances. Nous avons battu les Pays-Bas et l'Australie en Pro League. Cela montre de quoi nous sommes capables face à de telles nations. Je pense que nous pouvons viser une médaille. Cela peut être notre objectif si tout le monde est au rendez-vous."