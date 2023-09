Volley Vlaanderen en difficultés financières, le personnel en colère

Bien que le personnel ait repris le travail après une grève de plusieurs jours, le calme n'est pas encore revenu au sein de Volley Vlaanderen. Le personnel et le conseil d'administration de la fédération flamande de volley-ball ne sont plus sur la même longueur d'onde.

Le personnel s'était mis en grève après l'Euro féminin de volley suite aux déclarations du directeur général Geert de Dobbeleer, qui avait annoncé en interne qu'il était mis à l'écart. Les employés ont depuis repris le travail "pour soutenir les clubs", mais demandent toujours une concertation avec le conseil d'administration. Ils veulent continuer à travailler avec De Dobbeleer, qui, selon eux, fait du bon travail et a augmenté les recettes.

Cependant, un audit externe commandé par le conseil d'administration a révélé une détérioration financière et des problèmes d'organisation. Les comptes financiers ne sont pas équilibrés et la communication interne est défaillante, selon une présentation de l'audit que Belga a pu consulter. Presque tous les événements organisés sont déficitaires et les réserves sont passées de plus d'un million d'euros à 13 700 euros en quelques années.