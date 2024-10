Wim De Paepe sacré champion du monde de para-triathlon en catégorie PTS2

Le Carnièrois, amputé fémoral à la jambe droite, a devancé dans la catégorie PTS2 (paratriathlon debout avec handicap sévère) le Russe Vasilii Egorov (1h11:03) et l'Espagnol Lionel Morales (1h11:37).

De Paepe a eu la voie ouverte après que le Français Jules Ribstein, quadruple champion du monde en titre et champion paralympique à Paris, a quitté la course sur un problème médical, alors qu'il était en tête de l'épreuve. Sorti en deuxième position de l'eau derrière Ribstein, le triathlète belge, 39 ans, a pris les commandes de la course dans le 4e tour à vélo après l'abandon du champion français. Il a ensuite résisté en course à pied au retour d'Egorov qui l'avait battu de justesse pour la médaille d'argent au dernier Euro de Vichy.