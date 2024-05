Xander Schauffele gagne le PGA Championship, Thomas Detry quatrième

Detry a gagné six places au classement final grâce à un dernier tour en 66 coups, cinq sous le par, après cinq birdies, aux trous N.7, 8, 12, 16 et 18. Avec son total de 269, 15 sous le par, il échoue au pied du podium, mais décroche son premier top-5 dans un Majeur. Detry compte six coups de plus que le vainqueur, Schauffele.

Schauffele, champion olympique, a signé une dernière carte de 65 après sept birdies et un bogey. Il remporte, à 30 ans, le premier Majeur de sa carrière. Son score de 363 (21 sous le par) est le plus bas de l'histoire des tournois du Grand Chelem.