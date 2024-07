Xander Schauffele s'impose pour s'offrir le deuxième tournoi majeur de sa carrière

Parti à la 2e place partagée en début de journée, avec un score de -3 au total, Schauffele, 30 ans, a su se démarquer en réalisant une carte parfaite, avec 6 birdies, pour aucun bogey. L'Américain a particulièrement fait la différence entre les trous 11 et 14, lors desquels il a réussi 3 birdies en 4 trous. Schauffele devance l'Anglais Justin Rose et l'Américain Billy Horschel, tous les deux deuxièmes, de 2 coups et le Sud-Africain Thirston Lawrence, 4e, de 3 coups.

Thomas Detry, 53e joueur mondial, n'avait pas réussi à se qualifier pour le dernier tournoi majeur de la saison, aucun belge n'était donc engagé.