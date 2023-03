Courtoisie au volant: l'AWSR rappelle les règles dans les ronds-points

L'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) rappelle lundi les bonnes pratiques de conduite dans un rond-point alors que pas moins de 140 accidents avec tués et blessés y surviennent chaque année au sud du pays. A l'occasion de la semaine internationale de la courtoisie au volant, l'agence juge important de préciser les règles relatives à l'usage des bandes de circulation, de la priorité et des clignotants en empruntant ces infrastructures, notamment dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Un conducteur qui entend se déporter sur la bande extérieure pour pouvoir quitter le rond-point doit donc céder la priorité à ceux qui y circulent déjà. "Cette situation courante génère de nombreux conflits au quotidien. Pour l'éviter, l'AWSR recommande aux usagers de refaire un tour du rond-point si nécessaire", pointe l'agence.

Pour entrer dans un rond-point, il n'est pas nécessaire d'utiliser le clignotant droit, mais le recours aux indicateurs est "obligatoire et essentiel" pour changer de bande ou sortir du rond-point.

"Une bonne partie de ces accidents et situations conflictuelles pourraient être évités si tous les usagers connaissaient et appliquaient les règles en vigueur et s'ils faisaient davantage preuve de courtoisie les uns envers les autres", encourage l'AWSR lundi.