Aaron Gate, porte-drapeau de la Nouvelle-Zélande, remporte la 3e étape et devient leader

Le coureur de l'équipe Burgos BH, qui fut l'un des deux porte-drapeaux de son pays aux récents Jeux Olympiques de Paris, a précédé au terme des 181,3 km entre Lingshui et Wuzhishan le Colombien Wilma Paredes (Medellin-EPM) de 6 secondes. L'Érythréen Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan) a fini troisième dans le même temps.

Gate, qui est champion du monde de la course aux points sur piste en 2023 et qui avait pris la 2e place de la 2e étape mercredi derrière l'Estonien Martin Laas, est le nouveau leader. Il possède 18 secondes d'avance sur Paredes et 20 sur Mulubrhan.