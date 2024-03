Alec Segaert: "Mon premier succès pro mais aussi une victoire collective"

Alec Segaert a signé samedi au Grand Prix Criquielion, à Lessines, son premier succès professionnel à 21 ans. Le champion d'Europe de contre-la-montre U23 en 2022 et 2023 et vice-champion du monde en 2023 a tracé sa voie vers la plus haute marche du podium au prix d'un grand coup d'audace dans le dernier kilomètre. Sorti avec l'Allemand Henri Uhlig à deux kilomètres du but, il a relancé le rythme pour s'isoler en tête et franchir la ligne d'arrivée avec quelques mètres d'avance sur le peloton.

"Je suis très content de m'être imposé au Grand Prix Criquielion, mon premier succès professionnel", a expliqué Alec Segaert. "J'ai livré avec mon équipe une belle course qui a été rendue difficile par les conditions météo, le vent et la pluie dans la finale. La fin de course était imprévisible, il était difficile de contrôler le peloton à cause des nombreuses tentatives d'échappées dans les bosses du dernier circuit local. Nous avons finalement repris les échappés et tout misé sur le sprint massif pour Milan Menten, qui était 2e en 2023. J'ai accroché l'Allemand Uhlig dans son accélération dans le dernier secteur pavé et nous nous sommes retrouvés à deux à l'avant, à ma grande surprise. J'ai continué à jouer le jeu d'équipe sans prendre le relais, le peloton étant très proche. Mais, finalement, j'ai décidé d'y aller à fond, sans me retourner et ce fut suffisant pour gagner."

Le jeune coureur de Lotto Dstny s'est dit très content de son succès pour son équipe. "On peut parler une victoire d'équipe. Après le week-end d'ouverture, où nous avons été en vue, nous venions du GP Criquielion avec la ferme intension de prendre la course an main."