Alexander Jefferson Cepeda remporte la 2e étape en solitaire et prend la tête du général

Alexander Jefferson Cepeda (EF Education- Easypost), déjà vainqueur de la deuxième étape du Tour de l'Ain l'année dernière, a récidivé et remporté en solitaire la deuxième étape de l'édition 2024 (2.1) dimanche. L'Équatorien a été le plus fort dans une étape qui emmenait les coureurs de Saint-Vulbas à Lélex Monts-Jura pour un parcours de 155,3km, avec trois ascensions répertoriées: la Côte de Corlier (2e cat. de 10,1 km à 4,5%), la Côte de Giron (2e cat. de 10,9 km à 5%) et le Col de Menthières (1re cat. de 9,7 km à 6%).