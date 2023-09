Alpecin-Deceuninck perd le Néo-Zélandais Sam Gaze: "malade depuis plusieurs jours"

Gaze est champion du monde en titre de mountainbike en shorttrack et vice-champion du monde de cross-country. Il effectuait ses grands débuts sur la Vuelta mais n'y sera resté que 7 jours. "Sam éprouvait des difficultés depuis plusieurs jours en raison d'une maladie", a déclaré Alpecin-Deceuninck. "Il a continué à se battre, mais aujourd'hui il n'a pas réussi. "Je suis extrêmement déçu", a ajouté Gaze. "J'espérais me rétablir, mais mon corps était épuisé."

Le Français Pierre Latour (TotalEnergies) n'est pas non plus parvenu au terme de la huitième étape de la Vuelta. Il reste 162 coureurs dans la course.