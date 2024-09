Antonio Tiberi "incroyablement heureux de décrocher la victoire au général"

L'Italien Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) a décroché une surprenante victoire au classement général du Tour du Luxembourg (2.Pro), à l'issue d'une 5e et dernière étape à rebondissements. "Je savais que quelque chose était possible, mais c'est encore autre chose d'y arriver", a commenté le maillot jaune et bleu après son exploit.

"Je suis super content de cette victoire finale", a avoué Tiberi, qui était parti dans un groupe de quatre hommes à environ 8 kilomètres de l'arrivée. L'Italien de 23 ans, mieux classé au général, ne s'est pas soucié de la victoire d'étape qui est revenue au Français David Gaudu (Groupama-FDJ). Il a toutefois contribué à creuser un écart suffisant pour chiper la tête du général au Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et devancer la concurrence.

"Nous avons réussi à partir à quatre dans le dernier tour. Mathieu van der Poel avait déjà beaucoup donné et je me sentais encore frais. Je n'ai pas su répondre à l'attaque de Gaudu, qui est parti trop vite. J'ai continué à relayer car je savais que chaque seconde compterait pour le décompte final. Nous avions un petit plan avec l'équipe, et nous l'avons parfaitement appliqué. La course était dure, ce qui a rendu l'étape difficile, mais le résultat m'a souri."