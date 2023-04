Arnaud De Lie a découvert la Flèche Brabançonne "avec plaisir et sans frustration"

L'équipe Lotto-Dstny misait sur le Danois Andreas Kron dans la finale de la Flèche Brabançonne. Le coureur, qui n'était pas au mieux, a été lâché. Arnaud De Lie a tenté de boucher le trou avec la tête de course, sans succès. Le jeune sprinter de Lotto-Dstny, 7e à Overijse, n'était pas frustré à l'arrivée d'une course qu'il a découverte.

"Je ne suis pas déçu pour autant. Je pense que la victoire aurait été dure à aller chercher. Je pense que nous avons livré une belle course collective. Je ne suis pas frustré. Dans finale, je ne venais pas pour la gagne et, donc, le sentiment est différent, je suis 3e du sprint du peloton, ce qui n'est pas mauvais. Je découvrais cette Flèche brabançonne, je connais ses routes que l'emprunte à l'entraînement, rendez-vous donc l'an prochain".

"C'est la fin de la première partie de la saison", a encore indiqué Arnaud De Lie. "Je suis à bloc depuis trois mois et je suis encore là, je trouve que cela n'est pas mauvais. Ma première partie de campagne a, selon moi, été bonne. Je me sens plus fort. Le but est d'être plus fort chaque année".