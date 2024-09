Arnaud De Lie: "Ma première victoire avec le maillot tricolore est dans la poche"

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a décroché sa première victoire avec le maillot tricolore de champion de Belgique sur route. Le 'Taureau de Lescheret' s'est adjugé la dernière étape du Renewi Tour, dimanche, devant Tim Wellens. Ce dernier a dépossédé in extremis Alec Segaert, un équipier de De Lie, du maillot bleu et vert de leader.

"Cela fait quelque chose de gagner dans ce maillot tricolore, mais en plus, je le fais dans un lieu mythique comme Grammont et dans l'étape reine. Le Mur de Grammont, que nous avons grimpé plusieurs fois, fait partie de l'histoire du cyclisme", a confié De Lie.

De Lie n'a pas sprinté dans les étapes de Bilzen et Ardooie et a pris la troisième place à Aalter. Le champion de Belgique a trouvé un terrain favorable dans l'étape reine avec l'arrivée au sommet de De Vesten à Grammont.

Son équipier Alec Segaert a entamé cette dernière étape comme leader du général, mais finalement, il a été battu par Tim Wellens. "L'intention était de gagner ce Renewi Tour avec Alec Segaert. J'ai reçu la consigne d'aller avec les meilleurs dans l'ascension du Mur de Grammont. Je me sentais bien. Dans la dernière ascension du Mur, je suis parti avec Tim Wellens. J'ai ainsi réussi à gagner le premier sprint du Kilomètre Vert, mais les deux suivants ont été pour Tim. Après ce premier sprint, j'étais vraiment à ma limite. La route vers l'arrivée était aussi extrêmement dure. J'ai pu distancer Wellens sur De Vesten et ainsi décrocher une nouvelle victoire. Nous terminons avec deux victoires d'étapes dans cette course de cinq jours et c'est quand même très bien", a conclu De Lie.