Arnaud De Lie ne défendra pas son titre au Memorial Jef Scherens

Dans son équipe, Alec Segaert et Maxim Van Gils sont présents. Le deuxième de l'année dernière, Stan Van Tricht, sera au départ pour Alpecin-Deceuninck, qui pourra compter aussi sur Gianni Vermeersch. Sur la liste des partants figure également le nom du lauréat 2017 Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), ainsi que Jenthe Biermans et Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels), Mike Teunissen (Intermarché-Wanty), Luke Lamperti (Soudal Quick-Step), Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech) et Alexander Kristoff (UNO-X). Un total de quatre équipes WorldTour (Alpecin-Deceuninck, Arkéa-B&B Hotels, Intermarché-Wanty et Soudal Quick-Step) seront au départ de la course.

Le départ de cette course sera donné depuis la Place Monseigneur Ladeuze à Louvain à 13h50, avec une arrivée prévue sur l'Avenue des alliés, aussi à Louvain, vers 18h10.