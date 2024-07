Arnaud Démare hors-délai quitte le Tour: "Je savais que ça n'allait pas le faire"

Le Tour de France d'Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) est terminé. Le sprinteur français n'a pas réussi à respecter la limite de temps lors de la dix-neuvième étape vendredi et doit quitter la course à deux jours de l'arrivée à Nice.

Le coureur de 32 ans, ancien vainqueur de deux étapes du Tour et de Milan-Sanremo, a terminé après la difficile étape alpine menant à Isola 2000 avec plus de 55 minutes de retard sur le vainqueur de l'étape, Tadej Pogacar. Il était ainsi presque sept minutes au-delà de la limite de temps. Cette limite avait pourtant été augmentée de trois pour cent ce vendredi matin par les organisateurs du Tour et le jury de course.

"Je me suis battu jusqu'au bout. Depuis la Bonette, je savais que ça n'allait pas le faire, mais je ne suis pas du genre à abandonner. Il y a la fierté, je suis content de mon étape. Il reste deux jours, ça aurait été peut-être demain sinon", a déclaré le sprinteur français à l'arrivée au micro de France Télévisions.