Battu par Milan au sprint, Jordi Meeus se replace cependant en 2e position au général

Jordi Meeus a terminé 2e du sprint soldant la première étape du Tour d'Allemagne cycliste (2.Pro) jeudi à Heilbronn. Le sprinteur de Red Bull-Bora-hansgrohe a reconnu la supériorité des Lidl-Trek et de l'Italien Jonathan Milan, vainqueur autoritaire et toujours leader au classement général.

"Lidl-Trek a contrôlé toute la journée aujourd'hui. Ils avaient le maillot de leader et étaient favoris pour la victoire au sprint. J'ai été lâché dans la dernière montée, mais mes équipiers m'ont ramené devant pour pouvoir disputer le sprint et me placer parfaitement, mais un gars était plus fort aujourd'hui", a commenté Jordi Meeus, 26 ans, au micro de son équipe, mais qui se replace cependant en deuxième position au classement général, à 9 secondes de Jonathan Milan.