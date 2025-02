Bientôt un nouveau Gilbert ou Evenepoel? L'équipe Lotto fait une grosse annonce, "c'est notre mission"

"Détecter les talents, les entraîner, leur permettre de progresser à leur rythme et les mettre dans les meilleures conditions, c'est la mission de Lotto et ce sera encore la priorité cette saison", a assuré Kurt Van de Wouwer, directeur sportif.

Lotto aura désormais une collaboration avec deux équipes de jeunes, a annoncé la formation cycliste belge dans un communiqué jeudi et qui aura ainsi un pied en Wallonie et en Flandre.

Après dix ans de vie commune, le club de Chevigny et son partenaire principal Crabbé ont stoppé leur collaboration en août dernier. Lotto va désormais travailler avec CC Chevigny, d'une part, dirigé par Laurent Mars et avec l'équipe néerlandophone Crabbé d'autre part, sous la direction de Jo Van Gossum.

"La collaboration se fera à deux niveaux. D'un point de vue logistique d'abord, les moins de 19 ans auront par exemple la possibilité de rejoindre l'équipe de développement et l'équipe féminine en stage à Altea en Espagne. Ensuite, durant la saison ils pourront collaborer à des essais en contre-la-montre et à des championnats. Au-delà de l'assistance logistique, l'accent est mis sur le développement des talents et sur le scouting", précise encore le communiqué