Biniam Girmay décroche le maillot vert et écrit l'histoire du cyclisme

Girmay a ensuite ajouté deux succès supplémentaires et a géré de main de maître la course aux points pour s'adjuger le maillot vert à l'issue des 21 étapes. Il devient ainsi le premier Africain à remporter un maillot distinctif sur le Tour de France.

Girmay avait été ému aux larmes à Turin, après avoir décroché sa première victoire d'étape sur la plus prestigieuse course du calendrier cycliste mondial. "Nous devons être fiers", avait-il lancé à l'issue de la course avant de dédier sa victoire "à tous les Africains". Quelque deux ans plus tôt, il était déjà devenu le premier noir africain à remporter une étape de grand tour, sur le Tour d'Italie.