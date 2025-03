Blessé, Jasper Philipsen sera-t-il sur Milan-San Remo pour défendre son titre? Son équipe donne de ses nouvelles

Jasper Philipsen sera bien au départ de Milan-Sanremo samedi, où il pourra défendre sa victoire de l'an dernier, a annoncé son équipe Alpecin-Deceuninck jeudi. Le sprinteur de 27 ans avait lourdement chuté mercredi à la Nokere Koerse, rendant sa participation incertaine au premier Monument de la saison. "Jasper a surtout subi des blessures sur le côté droit. Il a des écorchures sur tout le corps. Sa main, entre l'annulaire et le majeur, a aussi été touchée", avait communiqué son équipe après la semi-classique belge.

"La chute a évidemment eu un énorme impact sur mon corps", a déclaré Jasper Philipsen sur les réseaux sociaux de sa formation. "Avec toutes ces abrasions et quelques points de suture (NDLR: à la main droite), ce ne sera pas simple, mais je vais tenter ma chance. Et si je ne me sens pas bien dans le final, je soutiendrai évidemment l'équipe."