Campenaerts profite de sa victoire, mais aspire à du repos après un "Tour très éprouvant"

L'étape entre Gap et Barcelonnette, disputée jeudi dernier, s'est décidée au sprint à trois. Mattéo Vercher a lancé la course de loin, Michal Kwiatkowski a terminé troisième, et la victoire est revenue au "Vocsnor" de 32 ans. Le public d'Alost n'a pas oublié ce numéro et a demandé à Campenaerts de nombreux selfies, photos et autographes.

Campenaerts est maintenant impatient de passer du temps avec sa petite amie Nel et son fils Gustaaf, qu'il a pu voir brièvement lundi. "J'aurais aimé rester un peu plus longtemps avec ma famille, mais ce sera pour demain. Nous passerons alors une journée tranquille ensemble", a expliqué Campenaerts avec une voix très enrouée.