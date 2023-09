Carlos Verona signe chez Lidl-Trek pour deux saisons

Verona (30 ans) roule depuis 2019 chez Movistar, avec qui il a remporté l'année passée l'unique victoire de sa carrière, sur la 7e étape du Dauphiné. Il avait débuté sa carrière professionnelle en 2011 chez Burgos-BH, avant de découvrir le WorldTour dans l'équipe de Patrick Lefevere, alors appelée Omega Pharma Quick-Step, à partir de 2013. L'Espagnol avait ensuite été transféré en cours de saison 2016 chez Orica GreenEDGE, où il avait passé deux ans et demi.

Décrit par sa nouvelle écurie comme "l'un des meilleurs équipiers du peloton", Verona devra renforcer un noyau habitué à chasser les victoires d'étape et classements annexes plutôt que les plus hauts rangs des classements généraux. L'équipe a récemment signé le Britannique Tao Geogheghan Hart et récupéré l'Italien Fabio Felline, ce qui pourrait lui permettre de viser de nouveaux objectifs.