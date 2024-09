C'est le grand jour: Lotte Kopecky défend sa couronne mondiale ce samedi à Zurich

Lotte Kopecky remettra en jeu son titre de championne du monde sur route samedi à l'occasion de la course en ligne féminine des Mondiaux de Zurich. La Belge sera la favorite avec la Néerlandaise Demi Vollering.

La course se disputera sur 154,1 km entre Uster et Zurich. Le parcours sera exigeant, avec un dénivelé de 2.400m. Les coureuses devront effectuer quatre tours du circuit local vallonné, comprenant notamment le Witikon (1,9 km à 6,3%). Le profil devrait convenir à Lotte Kopecky, victorieuse l'an passé à Glasgow. Son équipière chez SD Worx Demi Vollering devrait aussi trouver un terrain propice à ses qualités. La Néerlandaise a engrangé de la confiance avec sa deuxième place sur le contre-la-montre dimanche dernier. Tant Kopecky que Vollering pourront s'appuyer sur une équipe solide.

La Polonaise Kasia Niewiadoma, lauréate du Tour de France, sera une solide outsider. L'Italienne Elisa Longo Borghini et la Néerlandaise Puck Pieterse seront également à surveiller. Et puis il y a la Française Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde à quinze reprises dans quatre disciplines différentes du vélo (route en 2014, mountainbike, cyclo-cross et gravel), dont le retour sur la route, après son titre olympique en mountainbike, est la grande attraction de ces Championnats du monde.