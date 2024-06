C'est "maintenant ou jamais" pour Roglic, qui connait ses équipiers pour le Tour

Primoz Roglic va tenter une nouvelle fois d'inscrire le Tour de France à son palmarès à partir de samedi. Le Slovène porte désormais les couleurs de Red Bull-BORA-hansgrohe, dont la nouvelle tenue laisse une grande place au fabricant de boisson énergisante, jusqu'ici principalement actif comme sponsor en Formule 1 et dans le football et qui devient sponsor titre à partir de la Grande Boucle.

Roglic sera soutenu par l'Australien Jai Hindley, vainqueur du Giro 2022, le Russe Aleksandr Vlasov, l'Italien Matteo Sobrero, l'Allemand Nico Denz, le Luxembourgeois Bob Jungels, l'Autrichien Marco Haller et le Néerlandais Danny van Poppel.

L'équipe a dévoilé mercredi sa composition pour le Tour. La sélection est construite autour de Roglic, triple vainqueur du Tour d'Espagne et vainqueur du Tour d'Italie l'an passé.

Roglic a frôlé la victoire au Tour en 2020, mais avait perdu le maillot jaune lors de l'avant-dernière étape au profit de son compatriote Tadej Pogacar. "Tu ne peux pas réécrire l'histoire", a déclaré Ralph Denk, manager général de l'équipe, à l'agence de presse allemande DPA. "Peut-être qu'il peut encore prendre sa revanche. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. C'est peut-être maintenant ou jamais."

Denk craint en particulier Pogacar, récent vainqueur du Giro. "S'il se présente avec sa forme du Giro, ce sera dur. Mais il s'agit de trois semaines avec beaucoup d'obstacles. Et je ne parle pas seulement des montagnes. C'est la course avec le niveau de stress le plus élevé."

L'arrivée de Red Bull permet à l'équipe allemande de se mettre au niveau financier d'UAE Team Emirates, l'équipe de Pogacar. La formation allemande n'envisage pas de recruter Pogacar ou le double vainqueur du Tour Jonas Vingegaard. "Nous aimerions découvrir un jeune coureur et le laisser se développer de manière à ce qu'il gagne le Tour dans trois ou quatre ans."