Champoussin, 3e à Namur, enchaîne les bons résultats: "Je réalise une belle saison"

Le Français Clément Champoussin (Arkéa-B&B Hotels) s'est classé 3e du Grand Prix de Wallonie derrière le duo espagnol Adria-Aranburu et se dit satisfait de sa place sur le podium.

"La fatigue dans les jambes avant la dernière ascension a pesé. Le groupe était dense et ça a beaucoup frotté avant le dernier virage, mais j'ai quand même à prendre une bonne position à 250 mètres du final et j'ai pu rester à cette place."

Pour Champoussin, la course était calme au début "avec, toutefois, la difficulté du vent souvent de côté. La course en est devenue nerveuse".

Clément Champoussin a récemment réalisé une belle série de courses, marquée par une 2e place à l'Arctic Race et au Circuito de Getxo ainsi qu'une victoire au Tour de Toscane. "J'ai enchaîné de bons résultats et, malgré mes appréhensions pour le GP de Wallonie, j'ai réussi à garder ma bonne position dans le final et à monter sur le podium", a ajouté le Français visiblement satisfait de ses performances.

"Je pense que j'ai une belle saison à mon actif, malgré mes difficultés au Tour de France en raison du covid dont j'avais souffert deux semaines avant le départ. Il me reste de beaux rendez-vous où il faudra tout donner: la Coppa Agostoni, la Coppa Bernocchi et le Tour de Lombardie sont mes derniers rendez-vous", a-t-il conclu.