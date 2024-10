Christophe Laporte décroche la 1re victoire de sa saison : "Je ne l'espérais presque plus"

Le natif de La Syne-sur-Mer, 31 ans, a expliqué que ces conditions lui plaisaient et qu'il voulait finir sa saison sur la meilleure note possible : "Vacek était avec moi, il était très fort. Dans le dernier kilomètre, j'ai dû jouer un peu. Je me suis retourné, j'ai vu un gros écart. Je me suis déjà fait avoir sur un final comme ça à Gand-Wevelgem, on était trois et j'avais attendu pour lancer. Le mec qui avait lancé, Girmay, avait gagné. Je voulais lancer en premier aujourd'hui et c'est ce que j'ai fait."

Vacek, 22 ans, se dit satisfait de sa deuxième place derrière Laporte. "C'était du 50-50, nous avons bien travaillé ensemble et celui qui avait le meilleur sprint a gagné. Tactiquement, c'était un travail d'équipe parfait avec Mads (Pedersen) qui a attaqué un peu tôt", a-t-il également expliqué aux organisateurs.