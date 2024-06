Cian Uijtdebroeks impatient avant son retour: "Je suis à nouveau à un bon niveau"

"Heureusement, je vais bien maintenant", a raconté Uijtdebroeks sur le site de son équipe vendredi. "Quand je suis rentré à la maison, je n'ai rien fait pendant une semaine. C'était nécessaire pour récupérer." Le coureur de 21 ans s'est ensuite rendu à Andorre pour s'entraîner en altitude et préparer son retour. "Les premiers jours, j'ai dû y aller doucement. Mes poumons me gênaient encore. Après, j'ai progressé jour après jour. A présent, je suis à nouveau à un bon niveau. Le plus important maintenant est de me reposer quelques jours, et ensuite j'espère être performant en Suisse."

Le Tour de Suisse sera avant tout "un test pour voir où j'en suis", a poursuivi Uijtdebroeks. Le parcours est favorable aux grimpeurs avec quatre arrivées au sommet et un contre-la-montre en côte. "J'ai de bons souvenirs de cette course. L'an passé, j'ai fini septième du général. J'aime en particulier les étapes de haute montagne. Je suis heureux d'avoir la possibilité de courir peu après ma maladie. J'ai hâte d'y être."