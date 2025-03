Circuit Het Nieuwsblad: Lotte Claes s'offre une victoire de prestige chez les femmes

La Néerlandaise a pris la 3e place à 3:25 devant ses compatriotes Puck Pieterse, 4e, et Lorena Wiebes, 5e à 3:35 devant le reste du peloton. Ancienne duathlète, Claes, qui enlève sa première victoire en carrière, succède au palmarès à la Néerlandaise Marianne Vos.

Claes a résisté à l'attaque de Nerlo dans le dernier kilomètre avant de la déborder dans les derniers hectomètres. Membres de l'échappée matinale de cinq coureuses partie dès le premier kilomètre, elles ont résisté à toutes les favorites pour s'imposer avec une large avance dans cette course qui ouvrait la saison cycliste en Belgique.

Claes et Nerlo ont décroché leurs deux autres compagnes d'aventure Mieke Docx (Lotto) et l'Italienne Elena Pirrone (Roland), à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, sur le Mur de Grammont. Julie Stockman (Groupe DD PCT) a été reprise plus tôt par le peloton qui a gravement sous-estimé les attaquantes.

Celles-ci ont compté jusqu'à 15 minutes d'avance. Stockman a été décramponnée dans la montée du Leberg, tandis que le contre de Valerie Demey, Giulia Giuliani et Beatrice Caudera n'a pas eu d'effet.

À 20 kilomètres de l'arrivée, le peloton pointait encore à 6:15 des quatre échappées et l'écart restait fixé à 5 minutes au sommet du Mur de Grammont. La course était jouée même si Vollering et Pieterse ont tenté dans le Mur de revenir mais l'écart était trop important pour espérer pouvoir jouer la victoire.