Clara Emond après sa victoire : "Folle de joie avec ma première victoire professionnelle"

"Nous avions convenu avec l'équipe d'aborder cette étape de manière agressive", a-t-elle expliqué à l'arrivée. "Je suis partie en contre-attaque avec Ana Vitoria Magalhaes après une offensive de trois coureuses. Cela a pris un moment avant que nous puissions les rejoindre, mais ensuite, la coopération dans notre groupe de tête a été immédiate. Je voulais attaquer la dernière montée avec une avance, alors j'ai décidé de partir seule. Peu à peu, j'ai commencé à croire en ma tentative. C'est tellement spécial de décrocher ma toute première victoire professionnelle, et ce, dans cette grande course à étapes."

Sur le podium, la Canadienne de 27 ans était visiblement émue. "Que voulez-vous ?", a-t-elle ri. "Je n'ai pas l'habitude de tout cela. J'ai évidemment beaucoup de reconnaissance envers mes coéquipières. Je suis contente d'avoir pu montrer de quoi je suis capable dans cette étape assez difficile. J'espère que cette victoire me donnera un peu plus de confiance. J'ai commencé le cyclisme très tard et je dois encore trouver ma voie dans tout cela."