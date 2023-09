Crelan-Corendon revient dans les labourés avec ambition

Laurens Sweeck, vainqueur de la Coupe du monde l'hiver dernier, et Sanne Cant, triple championne du monde, restent les fers de lance de l'équipe de cyclo-cross des frères Philip et Christophe Roodhooft, qui s'appellera désormais Corelan-Corendon.

Corendon fait son retour en cyclocross et devient le deuxième sponsor pour trois saisons. De 2014 à 2019, les frères Roodhooft ont déjà bénéficié du soutien du tour opérateur néerlandais, sous les appellations Corendon-Kwadro, Beobank-Corendon et Corendon-Circus. La crise sanitaire a mis fin au parrainage du voyagiste. "Nous nous connaissons depuis neuf ans et cela n'a pas été difficile de les convaincre de revenir dans le circuit. Je n'ai même pas eu à poser la question. Nous sommes allés prendre un café et les choses se sont enchaînées", a assuré Philip Roodhooft lors de la présentation de l'équipe à Amsterdam mercredi.

Avec, entre autres, Toon Vandebosch, Witse Meeussen et Inge van der Heijden, l'équipe a reçu une injection supplémentaire de qualité. "Nous voulions renforcer la profondeur de l'équipe tout en mettant l'accent sur la jeunesse. Nous pensons déjà à la relève parce que nous ne voulons pas être une simple équipe autour de nos meilleurs coureurs, Sweeck et Cant."