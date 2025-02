Cyclocross: Fem van Empel, intouchable, s'offre un nouveau titre de championne du monde

La Néerlandaise Fem van Empel a décroché samedi son troisième titre consécutif de championne du monde de cyclocross, à Liévin en France. La coureuse de 23 ans a remporté une course écrasée par les Pays-Bas, 18 secondes devant Lucinda Brand et 1:09 devant Puck Pieterse.

Inge van der Heijden a fini 4e à 1:31, la Hongroise Blanka Vas 5e à 1:56. Pour la Belgique, le meilleur résultat est revenu à Sanne Cant, 9e à 2:53. Elle-même triple lauréate de 2017 à 2019, Cant fait à 34 ans ses adieux aux championnats du monde cyclocross qui lui ont tant souri. La championne de Belgique Marion Norbert Riberolle est arrivée 11e. D'abord parties aux avant-postes avec Pieterse, Brand et Van Empel se sont ensuite livré bataille en face à face.

Brand a tenté une offensive dans l'avant-dernier tour et a creusé un écart de quelques secondes, mais sa rivale l'a reprise au moment crucial. Elle a finalement pu savourer son nouveau sacre, sa 11e victoire de la saison. Plus tôt dans la journée, la Française Lise Revol était devenue championne du monde chez les juniores filles, devant son public. Du côté des espoirs messieurs, le Néerlandais Tibor Del Grosso a reconduit son titre alors que Kay De Bruyckere et Jente Michels ont respectivement décroché les médailles d'argent et de bronze.